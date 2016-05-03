Будапешт, 3 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Федерация футбола Косова вошла в Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Решение об этом было принято сегодня, 3 мая, в ходе голосования на Конгрессе УЕФА, который проходит в Будапеште (Венгрия), сообщает НТВ.

gazprom.com Футбольное поле

Сообщается, за вхождение Федерации футбола Косово в состава УЕФА проголосовали 28 делегатов конгресса, против — 24. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что Россия не поддерживала заявку Косово и голосовала против. Но в европейском футболе правит демократия, а большинство проголосовало «за», отметил российский делегат.

Перед голосование глава Футбольного союза Сербии Томислав Караджич призвал защитить футбол от политики и не поддерживать принятие Косова в УЕФА. Караджич задал вполне резонный вопрос о том, как страны, не признавшие Косово, а таких стран около 90, смогут играть против этой сборной.

После сегодняшнего решения Федерация футбола Косова стала 55-м членом УЕФА. Теперь это объединение может подать заявку на вступление в Международную федерацию футбола (ФИФА) и принять участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Косово является частью Сербии, но не контролируется центральными властями. Албанцы, проживающие в Косово, провозгласили собственное государство при поддержке НАТО и США. Косово не входит в ООН и большая часть государств его не признает.

В самом Косово есть районы, населенные преимущественно сербами. Власти в Приштине их не контролируют.