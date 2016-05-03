Ереван, 3 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Правительство Армении на своем заседании 5 мая обсудит законопроект о признании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба армянского кабинета министров.

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Авторами законопроекта о признании НКР являются депутат от оппозиционного Армянского национального конгресса Грант Багратян и руководитель фракции оппозиционной партии «Наследие» Заруи Постанджян.

Принятие этого законопроекта будет обусловлено консультациями между Арменией и НКР с учетом дальнейшего развития событий и внешних факторов. Если правительство одобрит этот законопроект, то в парламенте его представит заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

Стоит отметить, что парламентская фракция «Наследие» много раз вносила на рассмотрение законопроект о признании НКР. Первый раз это было в октябре 2009 года. Документ неоднократно отклонялся усилиями правящей Республиканской партии Армении.

Правящая партия обосновывала свой отказ признать НКР желанием не навредить ходу переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта. МИД Армении также придерживался этой точки зрения.

Ситуация несколько изменилась после того, как 2 апреля произошло резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе: вооруженные силы Азербайджана возобновили войну по всей линии фронта.