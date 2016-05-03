Вашингтон, 3 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер подтвердил планы размещения четырех батальонов войск НАТО в Польше и Прибалтике. Об этом Картер заявил сегодня, 3 мая, беседуя с журналистам, которые сопровождают его в поездке в Германию, сообщает Associated Press.

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Картер подтвердил, что США обсуждают со своими союзниками по военному блоку НАТО возможность размещения на ротационной основе четырех батальонов в Польше и Прибалтике.

Глава Пентагона подчеркнул, что это один из вариантов усиления военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе. «Мы участвуем в этих дискуссиях, но я не хотел бы опережать события». Добавить какие-либо подробности он отказался.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовые выделить два батальона для размещения в Прибалтике на ротационной основе. Германия и Великобритания готовы выделить по одному батальону. Общая численность дополнительных сил НАТО в Восточной Европе должна составит четыре тысячи военнослужащих.

Свои действия по размещению войск в Восточной Европе НАТО обосновывает якобы агрессивными действиями России.