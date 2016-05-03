Душанбе, 3 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. «Эта инициатива повлечет раздражение к трудовым мигрантам из Таджикистана», «Ажиотаж на пустом месте подняли российские СМИ» — свое мнение об инициативе Министерства юстиции Таджикистана по запрету на использование русских окончаний в фамилиях и отчествах ИА REGNUM высказали таджикские журналисты и эксперты.

JM Fumeau Лица Таджикистана

Зафар Абдуллаев, независимый журналист:

— Я негативно отношусь к любым попыткам административно регулировать семейные дела у нас в стране — будь это порядок заключения брака или установление имен детей. Я считаю, что это личное право граждан, которое никак не связано с интересами государства, его благополучием или стабильностью.

Лично для меня это все проявления жесткого авторитаризма и самодурства.

На моей личной жизни последняя инициатива никак не скажется. Я не собираюсь менять фамилию, отказываясь от окончания «-ев» по простой причине — это затратно и непрактично.

Шероз Шарипов, независимый журналист:

— К подобным вещам отношусь отрицательно, так как воспринимаю это ограничение как ущемление моих прав. Хотя эту инициативу пытаются подать под соусом самоидентификации, патриотизма и так далее, считаю, что это личное дело каждого человека.

Обязательное использование таджикских окончаний негласно действует для чиновников уже около двух лет. Без него нет продвижения по службе. Лично я не жду ничего хорошего от этой инициативы. Из минусов — расходы по замене документов и дополнительное внимание при въезде в другие страны.

Не смотря на то, что инициатива не касается нацменьшинств, в СМИ уже появились комментарии российских политиков со скрытой угрозой на введение визовых отношений, высылкой трудовых мигрантов и тому подобные меры.

Однако я склонен полагать, что это популистские заявления, которые не повлекут экономических и политических последствий. Из реальных последствий со стороны России — раздражительность компетентных органов при проверке документов у трудовых мигрантов из Таджикистана.

Политолог на условиях анонимности:

— Идея об отказе от русских окончаний возникла в Таджикистане давно. Сам президент Эмомали Рахмон когда-то поменял фамилию (до марта 2007 года лидер Таджикистана носил фамилию Рахмонов — Прим. ИА REGNUM). Примеру главы государства последовали около 40% государственных служащих. Поэтому нынешний ажиотаж в российских СМИ возник на пустом месте из-за неточной информации.

Поясню: новое правило будет действовать только для тех граждан, у которых в паспорте указана национальность — таджик. Русских, узбеков и представителей других национальных меньшинств, имеющих таджикское гражданство, это не коснется.

Поэтому нельзя говорить об ущемлении прав граждан. Один из минусов этого нововведения — трудности при въезде в Россию по таджикскому паспорту. Были случаи, что трудовым мигрантам не давали пересечь границу российские таможенники, так как затруднялись определить — где у человека имя, а где фамилия. Это абсолютные глупости. Следуя этой логике, Россия не должна впускать граждан КНР, так как в прочтении их имен тоже существуют определенные трудности.

Это искусственное препятствие со стороны России — попытка оказать давление на Таджикистан через мигрантов. МИД республики должен проработать механизмы по урегулированию этого вопроса с российскими коллегами.