Таллин, 3 мая, 2016, 09:56 — ИА Регнум. С целью повышения доходности бюджета Эстонии в 2017—2018 году запланировано введение нового вида акцизов и налогов, а также повышение прежних. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, сообщили в канцелярии правительства страны со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

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Сообщается, что с 2018 года будет введен новый налог для большегрузного транспорта — налог за использование дорог. Министерство финансов рассчитывать получать за его счет 15 млн евро ежегодно. Аргументируя его введение, минфин напомнил, что до последнего времени среди стран-членов Евросоюза лишь Эстония и Финляндия не ввели данный вид налогов.

Также запланировано введение с 2018 года акциза на упаковку, доходы рассчитаны также на уровне 15 млн евро в год. Будет введено обложение налогом э-сигарет, которые сравняются по этому показателю с традиционными. Для улучшения сбора налогов в строительстве будет введено обратное налогообложение на металл с целью предотвращения махинаций с налогами: теперь НСО за металл будет платить не продавец, а покупатель. Будет также введен контроль налоговых служб в реальном времени за продаваемым в Эстонии моторным топливом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, все эти налоговые нововведения пройдут на фоне увеличения прежних акцизов: бюджет 2016−2018 годов года Эстонии предусматривает ежегодный рост топливных акцизов на 10−14%, акцизов на алкоголь и табак в сумме на 40−50%. Также с 2016 года доход от аренды подлежит налогообложению в объеме 80% дохода.