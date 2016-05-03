Пекин, 3 мая, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В Пекине состоялась встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу. Об этом сегодня, 3 мая, пишет «Российская газета».

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На встрече Ткачев заявил, что уже в самое ближайшее время Россия ожидает начала поставок своей пшеницы на китайский рынок. Российский министр напомнил, что в декабре 2015 года две страны подписали протоколы по фитосанитарным требованиям к поставкам из России в Китай пяти видов зерновых культур: риса, кукурузы, рапса, сои и пшеницы. Но активные поставки российской сельскохозяйственной продукции в Поднебесную так и не начались.

Дело в том, что протокол только частично позволяет начать экспорт продукции в КНР. «Существует ряд ограничений, заложенных в тексты документов, включая осуществление поставок в мешках, поставки из ограниченного количества регионов России», — отметил Ткачев.

При этом в 1-м квартале 2016 года Китай в 2 раза нарастил поставки цитрусовых и яблок в Россию.

Ткачев предложил создать российско-китайский деловой совет по АПК, который бы регулировал торговлю сельскохозяйственными продуктами между двумя странами. Новый орган должен будет активизировать взаимодействие в инвестиционной сфере и наладить сотрудничество между государственными органами двух стран и агробизнес-сообществом, считает министр.

Также Ткачев сделал необычное предложение китайской стороне. Жители некоторых засушливых районов Китая могли бы получать пресную воду из России.

«Мы готовы предложить проект по переброске пресной воды из Алтайского края России через Республику Казахстан в засушливый Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. В ближайшее время мы проведем консультации с коллегами из Казахстана по этому вопросу», — сказал Ткачев.