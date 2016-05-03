Тбилиси, 3 мая, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Если раньше лидеры ЕНД заявляли, что на парламентских выборах 2016 года ни одна партия с большим преимуществом победу одержать не может, то сейчас они изменили риторику и уверенно утверждают, что после выборов вернутся к власти, пишет грузинская газета «Резонанси» и предлагает мнения экспертов на тему вероятного возвращения к власти ЕНД и возможного развития событий в Грузии по революционному сценарию.

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Грузинский эксперт Гия Хухашвили за действиями и заявлениями представителей «Единого национального движения» видит политтехнологические расчеты и расценивает их как часть революционного сценария. Частью этого сценария он считает и то, что мишенью всех политических заявлений ЕНД является бывший премьер Бидзина Иванишвили.

Главной целью ЕНД Хухашвили считает не столько победу на предстоящих выборах, сколько поражение нынешнего правительства и создание стране серьезных проблем.

«Понимаю тех, кто говорит, что такое усиление Нацдвижения — вина несостоятельности и ошибок нынешнего правительства. Это уже создает проблемы государству. Вспомним тему коабитации. Я и тогда был против коабитации в такой форме, но представители правительства утверждали, что это безоговорочное условие Запада. А ведь наши западные партнеры требовали коабитации с политической силой, а не с преступным режимом, но это почему-то не учли», — с сожалением констатировал эксперт.

Сотрудничество с бывшими властями, по мнению Хухашвили, оказалось для «Грузинской мечты» фатальной ошибкой, а сегодня это чудовище (ЕНД) пытается «загрызть» нынешнюю власть и сумеет сделать это, если правительство не протрезвеет и не начнет действовать эффективно.

Он предполагает, что ЕНД вынашивает планы очень большой и масштабной революционной операции, для осуществления которой имеет определенные ресурсы, в том числе в виде оставшихся после смены власти в госструктурах «своих людей». И эти люди в режиме развития революционных процессов могут начать саботаж, инспирирование различных акций, целью которых будет институционный развал власти.

Грузинский поэт Давид Маградзе также считает, что лидеры ЕНД получили от своего вождя (Саакашвили) задание максимально обострить ситуацию, организовать беспорядки, но уверен, что достичь желанной цели им (ЕНД) не удастся.