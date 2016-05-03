Брюссель, 3 мая, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Европейская комиссия 4 мая должна будет принять решение по предоставлению Турции безвизового режима. По данным британской телерадиокомпании ВВС, которая ссылается на источники в ЕК, если еврокомиссары и выпустят положительную рекомендацию по Шенгену, то «с зажатым носом и задержанным дыханием».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, предоставление Турции безвизового режима является частью сделки между Анкарой и Брюсселем по ситуации с мигрантами. Лидеры стран-членов Евросоюза договорились с премьер-министром Турции возвращать всех нелегальных мигрантов, прибывших через Турцию в Грецию.

За это, кроме безвизового режима, Турция получит 3 млрд евро и прием в Евросоюзе сирийских беженцев из Турции.

На самом деле, список требованию к Турции для предоставления ей безвизового режима содержит 72 пункта. В середине апреля представители ЕК констатировали, что Анкара выполнила менее половины пунктов.

Наибольшими проблемами для Турции являются требования Евросоюза к свободе слова и справедливому правосудию. Кроме того, Брюссель требует пересмотра турецких законов о терроризме для защиты прав меньшинств.

Все это Турция выполнять не собирается. Особенно ярко это демонстрирует ситуация с независимыми СМИ, которых в Турции практически не осталось. Однако, власти Евросоюза находятся под огромным давлением общественности, требующей решить миграционный кризис. Решить этот кризис без Турции невозможно.