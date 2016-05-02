Ереван, 2 мая, 2016, 20:50 — ИА Регнум. На территории военного городка «Большая Крепость» Гюмрийского военного гарнизона для военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Армении, членов их семей и приглашенных гостей прошел военно-патриотический семейный праздник весны, молодости, здоровья и спорта, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Минобороны.рф БТР-82А

«В этот день на мемориальном комплексе воинской славы все желающие смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении соединения. Гостям были представлены основные образцы танков Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, специальные машины «Инфауна», РХМ-6, комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тигр», «Леер», «Застава», «Гранат», «Орлан-10» и «Тахион», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитные ракетные системы С-300В», — говорится в сообщении.

В нём также уточняется, что военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрировали приемы рукопашного и ножевого боя, а также показали учебно-тренировочную работу беспилотных летательных аппаратов.

В семейном празднике весны приняли участие более 600 человек.