Минск, 2 мая, 2016, 20:48 — ИА Регнум. «Сегодняшние события в Одессе, к сожалению, показали, что одесская трагедия никому на Украине не интересна. Власти ее боялись совсем напрасно, и даже сами одесситы молча проглотили эту пилюлю. То ли боятся кучки отморозков, то ли действительно на Украине нет никакого чувства гордости», — заявил 2 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая состоявшийся сегодня в Одессе митинг в память об убитых два года назад в одесском Доме профсоюзов мирных демонстрантах, не принявших «евромайдан».

proukrainu.info После трагедии. Май 2014 года

«Нет, я не выступаю за кровавую бойню и революцию в ответ на произошедшее два года назад, но такое безразличие удручает», — сказал белорусский политолог.

По его мнению, участников траурных мероприятий могло бы быть и больше, а их действия — менее пассивными, что вовсе не означает использования методов тех, кто заживо сжигал участников мирного митинга 2 мая 2014 года в Одессе. Радов указал на большой выбор методов ненасильственного сопротивления, которыми украинцы почему-то не пользуются.

«Получается, что Украиной по-прежнему руководят радикалы и их приспешники, а народ, как и раньше, безмолвствует, — констатировал эксперт. — Войны идут только в медийном пространстве, и возникает такое ощущение, что если бы не российские СМИ, то все давно бы забыли, что произошло в Одессе в 2014 году, а значит неонацисты могли бы и дальше устраивать подобные расправы и в других городах».

Напомним, сегодня, 2 мая, в Одессе несколько тысяч человек пытались провести митинг на площади около Дома профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года были убиты участники мирной акции протеста. Новые власти Украины заблокировали площадь силами МВД и с 8 утра до вечера имитировали поиск бомбы, якобы заложенной то ли на площади, то ли рядом с ней. В итоге санкционированный митинг в 14:00 на площади не состоялся — он прошёл перед ней.

Участники одесского митинга скандировали «Одесса — город-герой!», «Вон из Одессы, бандеровские бесы!», «Не забудем, не простим!», «Фашизм не пройдёт!», «Пропустите!» (после нескольких часов стояния перед шеренгами полицейских в красных беретах), «Фашисты!». Участники митинга, не имея возможности пронести цветы к месту массового убийства, возложили цветы на клумбе напротив Куликова поля. В ходе мероприятия использовались траурные черные ленты, Георгиевские ленты, ленты российского триколора, флаг Одессы, транспарант «Памяти погибших 2 мая», а также транспарант с портретами жертв «Одесской Хатыни».

Митинговавшие коллективно исполнили несколько популярных советских песен времен Великой Отечественной войны, в частности — «Священная война» и «Катюша». Одесские власти оказались не в состоянии достойно обеспечить мероприятие, многочасовое стояние на жаре сказалось на здоровье одесситов. Перед полицейским кордоном от сердечной недостаточности скончался 79-летний мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, виновные в массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не понесли наказания, новые власти Украины отказались от международного расследования и независимой общественной экспертизы. Акции в память об одесской трагедии 2 мая 2016 года прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России, а также в дальнем зарубежье. Государственные СМИ Белоруссии проигнорировали траурную дату.

В январе 2015 года мэрия итальянского города Чериано-Лагетто назвала одну из площадей города «Мученики Одессы». Сегодня, 2 мая 2016 года состоялось открытие памятника жертвам одесской трагедии — мэр города и жители возложили цветы к памятнику, изготовленному местными мастерами в форме костра с надписью «В память о мучениках Одессы». Мэр Чериано-Лагетто Данте Каттанео заявил: «Этот памятник поможет нам не забыть о злоупотреблениях властью, об отрицании прав, о том, как много сегодня насилия и ужасов; мы думали, что оставили все это в истории семьдесят один год назад с окончанием Второй мировой войны, но это по-прежнему происходит в Европе».