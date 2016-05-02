Минск, 2 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. В летнем графике «Белорусcкой железной дороги» не предусмотрены маршруты в Крым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 мая на сайте белорусского госмонополиста.

rw.by Поезд «Белоруской железной дороги»

БЖД в период с 3 июня по 17 сентября предусмотрен ежедневный маршрут «Минск—Новоалексеевка», а с 15 июня по 15 сентября будет курсировать поезд международных линий «Барановичи—Минск—Херсон». Помимо этого со 2 июня увеличится периодичность курсирования поезда международных линий «Минск—Одесса», а также из Минска продолжат курсировать круглогодичные поезда до Адлера, Анапы и Минеральных Вод.

Отметим, что белорусский госмонополист «Белавиа» также не осуществляет рейсов в Крым. Ни одна из белорусских госкомпаний не осуществляет прямых рейсов на российский полуостров. При этом частные компании предлагают туры в Крым и маршруты с въездом в обход украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года Александр Лукашенко одним из первых отказал Виктору Януковичу в легитимности и признал мятежников новыми властями постсоветской республики. После начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией власти Белоруссии признали Крым российским де-факто, но не юридически. После введения в 2014 году новыми властями Украины блокады Крыма, власти Белоруссии неоднократно рекомендовали белорусам соблюдать украинское законодательство при планировании посещения территории России.