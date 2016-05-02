Минск, 2 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Центром праздничных мероприятий 9 мая в Минске станет площадь Победы, где состоится торжественное возложение цветов и аналог российской акции «Бессмертный полк» под названием «Беларусь помнит». Об этом 2 мая на пресс-конференции в Минске заявила первый замминистра культуры БелоруссииИрина Дрига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эммануил Евзерихин Минск 9 мая 1945 года

«Шествие памяти «Беларусь помнит» будет проводиться в Белоруссии впервые, почти в точности копируя российскую акцию «Бессмертный полк». Согласно плану, утром 9 мая представители созданных в поддержку Александра Лукашенко организаций пронесут таблички с портретами своих родственников к площади Победы. Участникам акции будут вручены аналоги Георгиевских лент — красно-зелёные ленты с белым цветком, которые «Белорусский республиканский союз молодёжи» распространяет с 2015 года, а до этого пытался распространять красно-зелёные ленты. Накануне, 8 мая, БРСМ проведёт акцию «Цветы Великой Победы».

Вечером 9 мая на площади Победы песни военных лет будет исполнять Президентский оркестр, а в 22:00 состоится праздничный салют. Как сообщил представитель Минобороны Белоруссии Владимир Макаров, уже закуплены особые салюты, которые разнообразят традиционное мероприятие.

Однако салютом и шествием дело не ограничится: запланировано около 70 выставок, конкурсов, концертов, которые создадут праздничную атмосферу. В частности, 7 мая возле минского Дворца спорта состоится концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кроме того, к 9 мая планируется привести в порядок памятники и места захоронений защитников Родины.

Напомним, в 2014 году власти Белоруссии пытались воспрепятствовать использованию Георгиевских лент при праздновании Дня Победы и заменить их эрзацем — красно-зелёными лентами флага БССР образца 1951 года. В 2015 году борьба с георгиевскими ленточками дополнилась борьбой с символикой Новороссии. Госструктуры (включая преданный им БРСМ) использовали альтернативную символику Дня Победы — изобретенный госпропагандистами «цветок яблони», не выражая резкого неприятия георгиевской ленточки. Более того, 7−8 мая в Москве Лукашенко демонстрировал на лацкане пиджака две ленты — георгиевскую, ставшую символом Дня Победы, и красно-зелёную — цвета флага БССР, которую власти Белоруссии продвигают как альтернативу георгиевской ленте.

Выступая 29 апреля 2015 года, Лукашенко заявил, что белорусов от русских отличить невозможно, а обвинения официального Минска в «крене на Запад» и эксцессах белорусизации беспочвенны. Он отметил также: «Или там: «Георгиевские ленты — запретили!» Да мы ничего не запрещали!». По его словам, одобренная им в 2015 году красно-зелёная лента с яблоневым цветком не означает запрета на использование ставшего традиционным символа Дня Победы. Лукашенко подчеркнул: «Но есть и георгиевская лента — как я её понимаю, это наши традиции, это наша боевая общность! Мы никому не запрещаем».

Параллельно прозападная оппозиция, активно поддержавшая неонацистов на Украине, продолжила борьбу с георгиевскими ленточками, однако уже без нападения на детей с ленточками, а пытаясь натравить власти на своих идейных оппонентов. В 2015 году публикаций о запретах Георгиевских лент в СМИ постсоветской республики не появлялось. В 2016 году таких фактов также отмечено не было, однако из объектов торговли и наружной рекламы символика Дня Победы была изъята.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Александра Лукашенко военный парад 9 мая в Белоруссии не проводится. Он перенесён на 3 июля, когда отмечается день освобождения столицы БССР от гитлеровских оккупантов, являющийся также датой проведения Дня Независимости. В 2015 году Лукашенко отказался от участия в московском юбилейном параде, посвященном 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, обосновав свой поступок острой необходимостью личного присутствия 9 мая в Минске при том, что перелёт из Москвы в Минск длится около часа. Впервые 9 мая 2015 года в минских торжествах участвовали американские музыканты, а советский кабриолет «Чайка» был заменён на подаренный китайский аналог.