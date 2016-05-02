Новосибирск, 2 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Жители Новосибирска присоединились к всероссийской акции «Помним» в память о событиях в Одессе 2 мая 2014 года.

Алексей Кабанов Новосибирцы почтили память погибших 2 мая 2014 года в Одессе

Почтить память тех, кто два года назад погиб в одесской трагедии, на площадь Ленина сегодня, 2 мая, пришли более 50 новосибирцев. Горящими свечами они выложили слово «помним». На мероприятии не было знамен и опознавательных знаков каких-либо организаций или партий, только лозунги и плакаты соответствующего содержания: «Одесса, мы помним», «Дом профсоюзов», «Требуем правосудия» и так далее. Почтив минутой молчания память тех, кто погиб при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, участники проследовали к консульству Украины в Новосибирске, где возложили цветы.

«Одесская Хатынь — это одесская трагедия, которая случилась 2 мая 2014 года, которую так активно замалчивают власти на Украине во главе с президентом Порошенко. Прошло ровно два года с момента преступления, совершенного украинскими фашистами в отношении мирных одесситов. И за это время ни один преступник не понес заслуженного наказания. Мы требуем правосудия. В наших сердцах и памяти навечно останутся имена тех, кто погиб в одесском Доме профсоюзов. Одессу мы помним», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции в Новосибирске Светлана Михайленко. По ее словам, к акции присоединились и случайные прохожие. «Эта трагедия никого не может оставить равнодушным. Она в сердцах каждого», — подчеркнула Михайленко.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что 2 мая — это не просто трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, а начало гражданской войны на Украине.

«Потому и вспоминать нужно всех, кто погиб за право русских оставаться самими собой и право на воссоединение. В Одессе, Донецке, Мариуполе, Луганске, Запорожье, Киеве и других городах. Вспомнить о тех, кто погиб в тюрьмах и под пытками в СБУ, и тех, кто случайно попал под обстрел украинских карателей. Но вспомнить нужно не только их (погибших, увы, не вернуть), но и тех, кто виновен в их гибели, и желательно пофамильно. Нам придется тренировать свою память, запоминая массу неприятной информации. Придет время, и она пригодится. Пафос траурных митингов излишен, погибших можно помянуть и дома. И главное, нужно подумать о том, что лично ты сделал, чтобы приблизить тот день, когда преступники и убийцы, расстреливавшие мирные города и убивавшие русских за то, что они русские, ответили перед судом», — заявил ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Новосибирский активист отметил, что он не стал участвовать в акциях, но поддерживает желание людей выйти и помянуть погибших. «Я считаю, что было совершено преступление, и не только в Одессе, а в принципе на территории Украины осуществлялся геноцид именно по этническому признаку, давление на русскоязычное, русское население. Этому нужно рано или поздно дать правовую оценку. Все эти люди должны понести наказание. В современном мире такие вещи недопустимы», — считает Антонов.

Отметим, сегодня, 2 мая, свыше ста городов России в 11:00 по московскому времени приняли участие в акции памяти о трагических событиях в Одессе, произошедших ровно два года назад. В Новосибирске акция прошла по инициативе общественного движения Антимайдан.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников Евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор») с оппозиционными активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, где их затем подожгли. Выбегающих из здания и выпрыгивающих из окон людей экстремисты добивали битами. Местная милиция бездействовала. По официальным данным, в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения. По другим данным, погибших было в несколько раз больше. Однако, украинские власти сделали все, чтобы скрыть истинный масштаб трагедии.