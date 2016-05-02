Рига, 2 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Окончательный расчет причиненного Латвии ущерба от «советской оккупации» планируют подготовить в течение 5−7 лет, заявил председатель комиссии по подсчету ущерба Эдмунд Станкевичс, сообщает BNS. Станкевичс отметил, что темпы работы будут зависеть от финансирования комиссии из государственного бюджета.

В 1940 году Прибалтика попросилась в состав СССР

По его утверждению, после того как окончательные расчеты будут произведены, по инициативе министра юстиции Дзинтарса Расначса Латвия подаст иск в Международный суд ООН в Гааге о возмещении ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля комиссия по ущербу, нанесенному во время «советской оккупации», в Латвии оценила нанесенные экономике страны потери в 185 млрд евро. В эту сумму не включены «ущерб», причиненный экологии, человеческие потери, ущерб из-за преобразования экономической системы после оккупации.

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Напомним, специальная комиссия была создана в августе 2005 года. За это время она провела более 20 заседаний и рабочих совещаний. Из-за прекращения финансирования комиссия прекратила работу в 2009 году, продолжив ее с 2014 года.