Латвия будет подсчитывать «ущерб от советской оккупации» еще 5-7 лет
Рига, 2 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Окончательный расчет причиненного Латвии ущерба от «советской оккупации» планируют подготовить в течение 5−7 лет, заявил председатель комиссии по подсчету ущерба Эдмунд Станкевичс, сообщает BNS. Станкевичс отметил, что темпы работы будут зависеть от финансирования комиссии из государственного бюджета.
По его утверждению, после того как окончательные расчеты будут произведены, по инициативе министра юстиции Дзинтарса Расначса Латвия подаст иск в Международный суд ООН в Гааге о возмещении ущерба.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля комиссия по ущербу, нанесенному во время «советской оккупации», в Латвии оценила нанесенные экономике страны потери в 185 млрд евро. В эту сумму не включены «ущерб», причиненный экологии, человеческие потери, ущерб из-за преобразования экономической системы после оккупации.
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Напомним, специальная комиссия была создана в августе 2005 года. За это время она провела более 20 заседаний и рабочих совещаний. Из-за прекращения финансирования комиссия прекратила работу в 2009 году, продолжив ее с 2014 года.