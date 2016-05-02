Екатеринбург, 2 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники провели памятные мероприятия, посвящённые трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Митинг-реквием начался в 11:00 на площади Труда и продлится до 20:00, сообщили организаторы акции.

Банников Алексей Одесса Помним Скорбим

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, общественники расставили на площади стенды с фотографиями и именами погибших во время трагических событий в Одессе. Каждый посетитель мог увидеть тех, кто погиб в результате жестокой расправы в одесском Доме профсоюзов.

Напомним, два года назад в Одессе праворадикальные группировки атаковали на Куликовом поле мирный лагерь протестующих против госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Часть горожан, которые находились на тот момент в лагере, попытались скрыться от расправы в здании Дома профсоюзов. Однако экстремисты стали забрасывать дом бутылками с зажигательной смесью. В итоге только по официальным данным в результате пожара погибли более 40 человек.

«Тема антифашизма, главная тема, которая пронизывает наше сегодняшнее мероприятие, на мой взгляд, должна стать главной в общественном пространстве», — заявил организатор мероприятия Илья Белоус. По его словам, фашизм перестал прятаться и выходит в публичное пространство, в том числе в Екатеринбурге. Илья Белоус добавил, что акция будет тихая, чтобы каждый присутствующий смог остаться «наедине с этими мучениками Одессы».

«Каждое лицо, каждые глаза, в них можно посмотреть. Это люди, которые просто хотели говорить по-русски, учить детей по-русски, не считать Бандеру героем. За это их сожгли», — сообщил общественник.

Илья Белоус отметил, что западные представители, которые раскачивали ситуацию на Украине во время событий двухлетней давности, пытаются таким же образом дестабилизировать её в Екатеринбурге. «Почему эту акцию надо проводить здесь и сегодня? Потому что те же, кто спонсировал эти события, сегодня работают в нашем городе. Потому что коллаборационисты подобные тем, кто делал это на Украине, тоже есть в нашем городе», — подытожил организатор.

Отметим, на мероприятии присутствовали активисты общественных движений «Патриоты», «Крепь», «Суть времени», НОД. Всем участникам раздали георгиевские ленточки, как символ сопротивления фашизму. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы и зажгли символические свечи у портретов погибших.

«После 2 мая в Одессе мир уже не будет прежним. Мы все увидели лицо нового фашизма, и мы все встали на тропу войны. Мы должны помнить тех, кто погиб. Мы должны понимать, что это может прийти в нашу страну. Мы обязаны не допустить того, что случилось в Одессе на Украине, ни в нашем городе, ни в России», — заявил руководитель свердловского отделения общественного движения «Суть времени» Артём Брусницын.

Также организовали памятное мероприятие активисты партии «Великое Отечество». Свою акцию они проводили на Плотинке городского пруда. Были также зажжены символические свечи, в небо запустили несколько десятков чёрных траурных воздушных шаров. По словам одного из организаторов Тимофея Поздеева, два года назад в Одессе погибли «наши герои», которых убивали за то, что «они носили георгиевскую ленточку».