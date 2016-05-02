Москва, 2 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Объемы добычи нефти и газового конденсата в Российской Федерации в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодов прошлого года возросла на 4,636 млн тонн, или на 2,6% — до 179,748 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные материалы Центрального диспетчерского управления ТЭК, опубликованные сегодня, 2 мая.

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972-1973

В апреле добыча нефти в РФ составила 44,368 млн тонн. Это на 0,693 млн тонн больше, чем в апреле 2015 года (на 1,6% больше).

Лидером роста нефтедобычи в РФ в январе-феврале 2016 года стало ОАО «Новатэк». Добыча в этой компании возросла на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,249 млн тонн.

«Башнефть» увеличила добычу до 6,864 млн тонн, что на 10,9% превысило показатель за аналогичный период 2015 года. «Татанефть» — до 9,215 млн тонн (рост 5,1%), «Газпром нефть» — до 18,421 млн тонн (рост 5%), «Сургутнефтегаз» — до 20, 304 млн тонн (рост 0,4%).

«Лукойл» снизил добычу на 2,7% до 27,797 млн тонн. Добыча «Роснефти» в январе — апреле составила 65,919 млн тонн, что на 0,1% меньше показателя за аналогичный период 2015 года.