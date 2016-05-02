Вильнюс, 2 мая, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Растущие с каждым днем цены на продукты питания, услуги и другие товары в Литве «вгоняют всех в безнадегу», заявил сегодня, 2 мая, депутат Сейма Литвы от фракции партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис.

500 литовских литов образца 2000 года

«Совет по конкуренции холодно и равнодушно следит за ростом цен и разводит руками, публично объясняет, что в этой ситуации ничего не может сделать в пользу потребителей. Председатель совета по конкуренции Шарунас Кесераускас утверждает, что регулирование цен на товары и услуги на свободном рынке может вызвать еще худшие последствия для потребителей, чем слишком высокие цены», — заявил Гражулис, который объявил о внесении в парламент предложения по проведению референдума по возвращению национальной валюты лита, от которой Литва отказалась с 1 января 2014 года.

Члены партии «Порядок и справедливость» высказались за обязательный референдум по вопросу введения евро. Также было зарегистрировано предложение снизить планку для проведения референдума. 9 статья Конституции Литвы гласит, что главные вопросы жизни государства и народа решаются путем референдума. «Мы видим, что это не было сделано, поэтому все, кто декларировал пользу евро и публично обещал, что цены расти не будут, должны принять личную ответственность», — отметил политик.

«Сегодня я начал готовить постановление Сейма об объявлении обязательного референдума, цель которого — предоставить право самому народу решать, хочет ли народ вернуться к литу. Этот референдум прошел бы вместе с выборами в Сейм. Народ будет решать, хочет ли взять под контроль диктатуру олигархического капитала», — заключил Гражулис.

Напомним, парламентские выборы в Литве состоятся осенью 2016 года. Отметим также, что официально в Литве фиксируется дефляция, однако он вызвана падением цен на углеводороды, тогда как цены на продукты питания и услуги значительно растут.