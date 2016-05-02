Москва, 2 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает, что назначение А. Кудрина заместителем председателя Экономического совета при президенте России означает как минимум несколько важных событий вокруг этого нового «теневого правительства» РФ:

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Правительству реформ» Медведева, Ливанова, Мединского и Дворковича поставлена непосильная математическая задача

1) Алексей Кудрин после долгого периода затишья практически вернул себе все свое бывшее влияние, а также аппаратные возможности. Теперь Кудрин наберет полностью свою команду профессионалов, которые в течение максимум полугода смогут составить конкуренцию команде Медведева по всем стратегическим направлениям.

2) Кудрин становится «смотрящим» по всей экономической политике страны от президента, или «теневым» премьер-министром.

3) Выдвижение Кудрина, как кому-то ни покажется парадоксальным, становится еще одним свидетельством того, что Владимир Путин не собирается в следующий избирательный цикл опираться на старую команду кадров.

4) Назначением Кудрина созданы все предпосылки для появления в России после выборов в Госдуму нового премьер-министра. А правительство, даже с Медведевым — Дворковичем во главе, станет исключительно инструментом проведения экономической политики Кудрина.