Канберра, 2 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Австралийский футболист Стефан Петровски, который был вратарем малайзийского клуба «Мелака Юнайтед», скончался в больнице после удара молнии. Об этом сегодня, 2 мая, пишет Independent.

Футбольное поле

Напомним, 5 апреля, прямо на футбольном поле в 18-летнего голкипера ударила молния. Петровски был доставлен в реанимацию, а затем переведен в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

21-летний одноклубник Петровски, защитник Мухда Азуана также попал под удар молнии. Он смог выжить и сейчас находится в стабильном состоянии. Остальные 29 человек, которые находились на поле в момент удара молнии не пострадали.

Похожий случай произошел в Боливии 19 ноября 2015 года. Во время футбольного матча молния ударила по полю и один из футболистов скончался. В декабре 2014 года молния ударила по футбольному полю в Перу. Там игроку удалось выжить.