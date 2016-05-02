Анкара, 2 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Турецкие вооруженные силы ликвидировали 34 боевика террористической группировки «Исламское государство» в результате артиллерийских обстрелов и авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Reuters.

ИА REGNUM

Турецкая армия провела операцию против ИГ 1 мая в ответ на ракетный обстрел боевиками с территории Сирии турецкого города Килис на юге Турции. В результате турецких ударов были уничтожены транспортные средства боевиков и шесть их огневых позиций.

Стоит отметить, что турецкий Килис неоднократно подвергался обстрелам с сирийской территории. Турция утверждает, что обстрелы производят боевики ИГ и регулярно сообщает, что наносит по ним удары на территории Сирии.