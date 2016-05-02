Брюссель, 2 мая, 2016, 04:58 — ИА Регнум. В Организации Североатлантического договора не ищут конфронтации с Россией и не хотят холодной войны. Тем не менее НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие на территории восточных стран альянса. Об этом в воскресенье, 1 мая, в интервью немецкому изданию Welt сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

НАТО необходимо сильно и надежно сдерживать Россию, для чего в страны Прибалтики и Польшу планируется отправить дополнительный батальон, заявил Столтенберг. И хотя в руководстве блока не думают, что Россия намерена напасть на одну из стран-участниц, тем не менее Москва нарушает международное право, и НАТО имеет право на защиту.

В качестве «нарушений» российской стороны генсеком НАТО были в очередной раз приведены «незаконная аннексия» Крыма и поддержка «сепаратистов» на востоке Украины.

«Мы не ищем конфронтации с Россией. Мы не хотим холодной войны. Мы не хотим гонки вооружений», — рассказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о возможности пересмотра ядерной стратегии альянса, генсек отметил, что пока в мире существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, так как это имеет решающее значение для сдерживания России.