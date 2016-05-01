Лондон, 1 мая, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Проведение нового референдума по вопросу о независимости Шотландии от Великобритании «скорее возможно, чем нет». Об этом, как передает НТВ, заявила глава шотландского правительства Никола Стерджен.

Aaron Bradley Статуя короля Роберта Брюса

«Я хочу, чтобы Шотландия была независимой, мне кажется, это лучший вариант развития событий для нашей страны», — сказала она.

При этом глава правительства сообщила, что от населения Шотландии должен поступить «четкий и недвусмысленный» сигнал поддержки по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Шотландии состоялся в сентябре 2014 года. Тогда идею автономии поддержали около 45% населения.