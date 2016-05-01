Новосибирск, 1 мая, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Организатора Монстрации в Новосибирске Артема Лоскутова задержала полиция. Как оказалось, на согласовании массовой акции от 29 апреля, которое было подписано руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, не оказалось подписи мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В этой связи в отношении Артема Лоскутова составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — нарушение установленного порядка проведения шествия.

Анна Алябьева Артема Лоскутова задержали в Новосибирске

Материалы административного дела были переданы в Центральный районный суд Новосибирска. Если суд установит вину организатору сегодняшней Монстрации, которая собрала порядка двух тысяч человек, то ему грозит либо штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы — до 50 часов, либо административный арест на срок до 10 суток.

Позже художник сообщил, что в суде заявил ходатайство о переносе рассмотрения. «Перенос рассмотрения на 6 мая, 9:30 судья Пиотровская. В общем, до 6 мая я на свободе», — отчитался Артем Лоскутов в Twitter.

Интересен тот факт, что пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский некоторым СМИ уже заявил, что власти города не имеют претензий к организаторам Монстрации. «Обо всем договорились в минувшую пятницу. Все прошло весело, задорно», — сказал Роговский.

Напомним, сегодня в Новосибирске вслед за организованым мэрий города молодежным Всешествием прошла Монстрация. Ранее организатор Монстрации Артем Лоскутов заявил, что данный маршрут согласован новосибирскими властями и даже выложил фото документа, подписанного руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики Анной Терешковой.

Монстрация 1 мая прошла без инцидентов. Но, как оказалось, сразу после шествия, ее организатора Лоскутова задержала полиция. Отметим, что и в прошлом году Артем Лоскутов был задержан на 10 суток после шествия. А потом международная организация Amnesty International назвала его узником совести