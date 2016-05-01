Ростов-на-Дону, 1 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на выезде уступил саранской «Мордовии» в рамках 26-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая на стадионе «Старт» в Саранске, завершилась со счетом 1:2.

fc-mordovia.ru Матч «Мордовия» — «Ростов»

В составе гостей мяч забил нападающий Сердар Азмун. У хозяев поля отличились форвард Сергей Самодин и полузащитник Далибор Стеванович.

Таким образом, после 26 туров «Ростов» (51 очко) расположился на втором месте в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), пропустив вперёд московский ЦСКА (53 очка).

В свою очередь, «Мордовия» (21 очко) поднялась с последней строчки таблицы, занимая 14-е место.

Чемпионат России. 26-й тур.

«Мордовия» — «Ростов» — 2:1.