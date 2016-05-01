Варшава, 1 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Польше начался рейд «Дорогами памяти», посвящённый памяти советских воинов, погибших при освобождении Польши от фашистско-немецких захватчиков.

Мемориал Ивану Черняховскому в польском Пененжно. Дело рук польских вандалов от власти

В автобусе едут более 20 блогеров, журналистов и общественных деятелей из России. Есть один иностранный деятель — финский правозащитник Йохан Бекман.

Протяжённость автопробега составит около двух тысяч километров. В плане поездки — Пененжно, Варшава, Катовице, Гляйвице, Легница, Щецин. Всего — около десяти городов и 20 мест возложений.

Организаторами проекта выступили Региональная общественная организация «Дискуссионный клуб «Калининградский блог-пост» и Калининградская региональная общественная организация выпускников Львовского высшего военно-политического училища «Лев».

«Это очень важное дело, — прокомментировал в автобусе Йохан Бекман. — Скажу о своей Финляндии. У нас есть много памятников советским воинов, а также просто советские памятники, например, Ленину. И в Финляндии нет ни одного общественного движения, кто выступал бы за снос этих памятников. Мы спокойно живём со своей историей».

В акции принимает участие шеф-редактор в Калининграде Андрей Выползов, который планирует вести дневниковые записи из поездки.