Ташкент, 1 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Посольство России в Ташкенте объявило о ежегодной раздаче «Георгиевских ленточек», передает корреспондент ИА REGNUM.

Георгиевская ленточка в Узбекистане

«29 апреля, 4, 5, 6 мая 2016 года с 09.00 до 18:00 у ворот посольства России в Узбекистане по улице Мираншох все желающие смогут получить «Георгиевскую ленточку», говорится в сообщении диппредставительства.

Граждане республики с энтузиазмом воспринимают этот атрибут, многие вешают ленточки на антенны автомобилей, прикалывают на предметы одежды, на рюкзаках школьников и другое.

Акция «Георгиевская ленточка» выросла из интернет-проекта «Наша Победа», на котором в течение года публиковались народные истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и неизвестных подвигах.

Власти Узбекистана неоднозначно относятся к этой акции. Отказаться от георгиевской ленты и использовать вместо нее государственный флаг республики предлагал ранее председатель общественного совета при министерстве обороны Узбекистана Икболжон Мирзаалиев.

«Почему мы не можем вешать ленточки из флага и таким образом отмечать праздник? Для этого есть все возможности и условия. Вешают георгиевские ленточки на антенны своих машин. Откуда она пришла? Какое отношение к нам имеет? Почему бы нам не использовать наш флаг вместо нее», — заявил Мирзаалиев.