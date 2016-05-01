Берлин, 1 мая, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не видит ближайшего будущего Сирийской Арабской Республики без нынешнего законного президента Башара Асада. Такое заявление глава германского МИД сделал в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном сегодня, 1 мая.

watchsmart Плакат с изображением Башара Асада в Сирии

Штайнмайер подчеркнул, что на мирных переговорах в Женеве не идет речь о скором и непосредственном смещении президента Асада с поста президента. «Речь о создании эффективного переходного правительства с исполнительными обязанностями, в которое входили бы представители оппозиции и режима», — подчеркнул глава германского МИД.

Напомним, с 30 апреля в отдельных районах Сирии начал действовать режим тишины. Договоренность об этом была достигнута между российскими и американскими военными.

В северных районах провинции Латакия режим тишины действует 72 часа. В восточных пригородах Дамаска — сутки. К настоящему времени режим тишины к востоку от Дамаска уже прекращен.