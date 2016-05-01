Рим, 1 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Если в России 99 операций (любого характера) пройдут успешно, а 1 не удастся, то западные СМИ обсуждать будут именно последнюю. Как бальзам на душу пришла новость о технических неисправностях на космодроме «Восточный», заговорили о будущем российского космоса, о кризисе, который мешает воплощать в жизнь гениальные амбициозные проекты Путина. Ну, и чтобы уже совсем не нарушать традиций, СМИ Италии обсудили проблемы безопасности в Восточной Европе (источник проблем — Россия), и тему увеличения продаж самогона и огуречного лосьона среди граждан РФ.

Петербургский международный экономический форум

La Stampa пыталась разобраться в проблемах на космодроме «Восточный». Газета подтвердила, что состоялся, после переноса, первый запуск «Союза» с нового космодрома в Сибири. Но космодром, о котором мечтал Путин как о российской гордости, оказался дорогостоящим проектом. И до 2017 года не будет использоваться. Первая попытка запуска «Союза» была отменена по техническим причинам только за 90 секунд до операции запуска. На запуске присутствовал сам Владимир Путин. «Россия, — сказал Путин, — остается ведущей страной по количеству запусков в космос». La Stampa подчеркивает, что нелегко было дойти до этого запуска, и что была не прогулка для России — суметь построить и наладить работу (на данный момент минимальную) новой космической станции, которая находится на тихоокеанском побережье России, в шаге от Китая. Во время холодной войны это была база запуска межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Решение о строительстве базы было принято самим Путиным в середине 2000-х годов, с двукратными амбициями: чтобы показать больше, чем когда-либо, ведущую роль России в области освоения космического пространства и заменить (в перспективе) космодром «Байконур», построенный еще в советское время, но в настоящее время находящегося на территории Казахстана и используемого Россией с рядом ограничений и оговорок.

Далее издание пишет, что космодром должен был быть громким призывом к гордости всей России, в то время, когда космическая программа США, казалось, пришла в полный упадок, а Китай в качестве соперника не заслуживает внимания. На деле строительство новой базы оказалось гораздо более сложным, чем ожидалось, учитывая холодный климат и экономический кризис, последний привел к сокращению ресурсов, рабочие работали несколько месяцев без оплаты. И в то время как китайская космическая программа становится день ото дня все более и более мощной, и США удалось создать частную космическую отрасль и приблизиться к возобновлению запусков от НАСА, в России стали множиться несчастные случаи и неудачи. Первый запуск с космодрома «Восточный» должен был состояться в 2015 году, но был отложен до 2016 года, теоретически до 12 апреля — годовщины исторического запуска Юрия Гагарина на орбиту. Памятная дата была упущена, но еще хуже — о таком и подумать не могли во время советской космонавтики — пришлось прервать обратный отсчет первой попытки запустить «Союз» 2.1а. В конце статьи автор потерялся в догадках: будет ли Россия продолжать делать ставку на «Восточный», или будет использовать «Байконур» для запусков космонавтов, а историческую базу в Плесецке для запусков военных кораблей и шпионажа? Пока же «Восточный», по крайней мере до 2017 года», не увидит никаких запусков.

International business times в Италии пишет о провале первого саммита между НАТО и Россией (со времен конфликта на востоке Украины). И, поскольку отсутствует цель самого достижения прогресса в отношениях, это толкает страны Центральной и Восточной Европы на укрепление региональной безопасности, несмотря на успокоительные комментарии, которые прозвучали из Кремля, что Россия по-прежнему планирует сохранять хорошие отношения. «Если говорить о тех, кто представляет угрозу для страны, я думаю, что мы не должны забывать частые заявления, которые мы слышали в последние годы из Брюсселя и от руководителей НАТО, которые воспринимают Россию как угрозу», — сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. «Эти заявления выходят за рамки простых слов, и мы видим конкретные меры по усилению военного присутствия вблизи границы с Россией». Так Кремль отреагировал на замечания, сделанные президентом США Бараком Обамой против президента России Владимира Путина, который, по словам Обамы, рассматривает НАТО и ЕС как угрозу для российской власти. Выступая в Германии на канале CBS News, Обама призвал страны-члены Европейского Союза и НАТО увеличить свои расходы на безопасность. Как сообщает издание, страны центральной и восточной Европы призвали к более активному присутствию НАТО на их территориях в результате присоединения Крыма к России, которое произошло в марте 2014 года, а также после начала войны на Восточной Украине, в которой правительственные войска выступили против боевиков, поддерживаемых Россией. Война принесла более 9000 смертей и более 1,4 миллиона беженцев. Для демонстрации силы, Соединенные Штаты направили в понедельник в Румынию два истребителя F-22, приземлившихся недалеко от Черного моря. Посол Соединенных Штатов Ханс Г. Клемм сказал, что учения направлены на улучшение европейской обороны, потому что «агрессия со стороны России способствовала увеличению нестабильности в этой части мира в последнее врем». «Народы восточной Европы с подозрением относятся к намерениям России», — подчеркивает International Business Times, поэтому Польша уже объявила о формировании сил обороны национальной территории, первая бригада будет расположена в восточной территории. Украина, Румыния и Болгария также ведут переговоры о создании совместной военной силы для дальнейшего укрепления региональной безопасности.

Доменико Какопардо на страницах издания Italiaoggi проводит анализ расстановки сил в современном мире и обвиняет в США в нарушении баланса. Автор пишет, что когда-то евро-американские встречи на высшем уровне были источником значительных изменений для мира. Это была эпоха биполярного мира, в котором США и союзники сталкивались как соперники. С распадом советской системы мы увидели (на короткий отрезок времени) одну господствующую силу, которая, по словам автора, потратила впустую содержание своей гегемонии, начав серию военных приключений с катастрофическими исходами. Затем мир стал многополярным, в котором евро-американская система и ее военный инструмент НАТО пытаются быть необходимым и неотъемлемым элементом мирового равновесия. Однако, это самое равновесие нарушают войны на Ближнем Востоке, конфликт с Россией, библейские миграции, вызванные этими же конфликтами и голодом. Доменико Какопардо выражает разочарование саммитом в Ганновере, где собирались Германия, Франция, Великобритания, Италия и Америка. Как сообщает журналист, формат встречи (4 + 1) доказывает, что Европейский союз является всего лишь бумажной реальностью без какого-либо политического значения, однако, это объективный успех премьер-министра Италии Маттео Ренци, ведь Италию в прошлом часто игнорировали. В плане трансатлантических отношений на повестке дня был вопрос о заключении торгового соглашения (переговоры начались в 2013 году) между Европой и Соединенными Штатами (+ Канада): это событие может дать старт новой эре развития, при условии, что Франция и Италия проведут необходимые реформы для возобновления их конкурентоспособности. Здесь встал вопрос об отношениях с Россией, то есть проблема эмбарго. Германия и Италия выступают за снятие санкций, которые, по сути, влияют на их собственную экономику.

Доменико Какопардо вспоминает, что после 1989 года Соединенные Штаты начали вести жесткую политику окружения с допущением НАТО в Польшу, Литву, Эстонию, Латвию, Болгарию и Румынию. США способствовали и достигли переворота в Киеве, когда законно избранный президент Янукович был заменен «американским» Порошенко, которого поддерживали (кровавыми методами) националистические и неонацистские ополчения. США стали свидетелями начала этнической чистки против внушительной части (более 20%) русскоязычных людей, и, наконец, реакции Владимира Путина, которая вылилась в аннексию Крыма. Так, если Россия подтверждает, что она является обязательным партнером Запада, эффективно вмешиваясь в Сирию, Барак Обама пользуется присутствием войск Путина и утверждает, что Европа должна применить санкции, которые касаются важнейших поставок нефти и газа. Что же касается идеи Рензи о том, чтобы привлечь НАТО к миграционному контролю, то, помимо официальных заверений, ничего не последовало: не военный союз в силах остановить это явление, если конечно не хочет использовать оружие, что не допустимо в этом случае. Вывод автора по поводу будущего ЕС не обнадеживает: «Если вы мне скажете, что это союз, тогда Сицилия — это Северный полюс».

Il sole24ore от лица предпринимателей Италии выражает большую надежду на предстоящий экономический форум в Санкт-Петербурге. Издание подчеркивает, что на международном экономическом форуме в этом году Владимир Путин даст очень четкий сигнал для западного бизнеса: настало время вернуться в Россию. В числе первых, которые смогут «принять сигнал Путина» будет Ренци, так как в этом году Италия станет почетным гостем форума. Премьер-министр Италии возглавит делегацию из нескольких итальянских компаний. По предварительным данным, гостем форума может стать также Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, приглашенный в Петербург за несколько дней до Совета ЕС (который пройдет в конце июня), на котором страны ЕС примут решение о целесообразности дальнейшего расширения, сокращения или отмены санкций против России, введенных после украинского кризиса. «Проблема украинского кризиса далека от разрешения, однако, о ней больше не говорят на первых страницах газет», — подчеркивает Il sole24ore. В статье выражается надежда на то, что Путин, который недавно заявил, что Россия будет иметь дело с санкциями в течение длительного времени, предложит иностранцам варианты, как «обойти» препятствия, например, продвигая непосредственно производство внутрь страны. «Президент России расскажет иностранным гостям, что, несмотря на трудности, возникающие из-за санкций, Россия все-равно будет продолжать расти. Если иностранный бизнес решит вернуться сейчас, то получит наибольшие дивиденды, так как успеет это сделать вперед других».

Eastjournal в мрачных красках описал, как спиваются в России, потребляя некачественный алкоголь, так как на качественный нет денег. Журнал пишет, что из-за кризиса рубля и роста цен распитие крепких спиртных напитков для жителей России теперь не является приоритетом при попытке дотянуть до конца месяца. Хорошая новость заключается в том, что в последние годы на территории России, потребление алкоголя, кажется, уменьшилось, и что русские перестали пить, или, по крайней мере, сократили годовое потребление спиртных напитков. В Москве, в самом деле, некоторые последние статистические данные утверждают, что продажа алкогольных напитков в период с января 2015 года по январь 2016 года снизилась на 23%. Кроме того, если вспомнить прошлые годы, то можно заметить, что заводы по производству алкоголя в 2007 году произвели в два раза больше алкогольных напитков по сравнению с 2015 г. Это происходит не только в столице. Продажа алкогольной продукции упала в Санкт-Петербурге, Ростове, Севастополе и других городах, даже в далекой и холодной Сибири.

Однако, — продолжает Eastjournal, — трудно поверить в то, что в ряде городов и сел, кажется, прямо сейчас живут совершенно трезвые русские. В 2015 году продажа сахара в России увеличилась на 25%. То же самое относится к модифицированному алкоголю, который используется в пищевых или фармацевтических целях. Наивно думать, что русские тратят больше времени на приготовление консервов или косметических средств, все вращается вокруг алкоголя. Эксперты подсчитали, что тридцать миллионов русских, или один из каждых семи, заменяет алкоголь промышленного производства суррогатами или домашней водкой (знаменитый самогон). Издание ссылается на данные российского центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя, которые говорят о том, что в 2015 году сироп боярышника, огуречный лосьон, домашние ликеры из фармацевтического спирта составила 65% от всего числа потребления спиртных напитков среди населения России.

«В интернете в России вы можете даже купить без проблем до 120 литров чистого алкоголя, 120−200 рублей за литр. В прошлом году в России началась кампания по повышению уровня информированности и было запрещено рекламировать алкогольные напитки. Но эти меры не привели к желаемым результатам». «Русские не перестали пить, просто ищут более дешевые решения, чтобы выпить, — подводится итог в статье.