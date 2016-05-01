Хельсинки, 1 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не будет ориентироваться на решение властей Швеции по вопросу вступления в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 1 мая, пишут «Известия».

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Ниинистё подчеркнул, что Финляндия будет рассматривать вопрос о вступлении в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

«У нас нет автоматической взаимосвязи в данном вопросе: если одна из двух стран решит вступить в альянс, то вторая незамедлительно должна сделать то же самое», — сказал президент Финляндии.

Он отметил, что процесс вступления в НАТО в Финляндии выглядит затруднительным. «И каждая из стран, конечно, отвечает за свой процесс принятия решения о НАТО. Все же это не отменяет того факта, что мнения в одной стране могли бы повлиять на мнения в другой», — добавил Ниинистё.

Кроме того, политик добавил, что поскольку вступление в НАТО вопрос серьезный, то он будет вынесен на референдум, чтобы учесть мнение народа при принятии решения.

Напомним, в Швеции все больше голосов звучит за то, чтобы ввести королевство в военный блок НАТО. Россия уже заявила, что в случае вступления Швеции в НАТО будут предпринятые ответные военно-технические меры на северных рубежах страны.