Москва, 1 мая, 2016, 02:28 — ИА Регнум. На праздник Христова Воскресения, отмечаемый православными верующими, в храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Праздничную службу ведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает RT.

Воскресение. Лев Толстой. 1899

Торжественное пасхальное богослужение в храме вместе с главой государства также посетили премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин.

Предпочитающий встречать Рождество вне Москвы Владимир Путин на праздник Христова Воскресения, как правило, появляется в столичном храме.

Напомним, в 2016 году отмечаемый по лунно-солнечному календарю праздник пришелся на первый день мая, когда вся страна отмечает День международной солидарности трудящихся.