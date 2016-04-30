Санкт-Петербург, 30 апреля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Петербургский актер, ведущий праздников и тамада на свадьбах Константин Кордо-Сысоев, по данным СМИ, подозревается в убийстве своей жены Натальи, работавшей стюардессой.

vk.com/id7141451 Константин Кордо-Сысоев (фото со страницы в соцсети)

Как сообщили вечером 30 апреля в Следственном управлении СКР по Ленобласти, задержанному по подозрению в совершении убийства в Ломоносовском районе 45-летнему мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что 23 апреля у одного из садоводств Ломоносовского района Ленобласти было найдено тело 35-летней петербурженки с множественными телесными повреждениями в области головы и шеи.

«В результате осмотра места происшествия обнаружены следы, свидетельствующие о причинении потерпевшей телесных повреждений с целью отсечения головы и последующем перемещении тела для его сокрытия», — говорилось в сообщении СУ СКР по Ленобласти, которое возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Позже стало известно о задержании подозреваемого. По версии следствия, у женщины, работавшей стюардессой, на почве личной неприязни произошел конфликт с мужем. Деревянным предметом мужчина нанес жене множество ударов, от которых та скончалась на месте. После совершения преступления предполагаемый злоумышленник попытался скрыть его следы.

«В настоящее время, по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», — подчеркнули в Следственном управлении.

Как сообщило интернет-издание «Фонтанка.ру», в убийстве подозревается петербургский актер театра и кино Константин Кордо-Сысоев, который часто играл полицейских. Жертвой стала его жена Наталья. Судя по форме на ее фотографии в соцсети, она работала стюардессой «Аэрофлота».

«Константин Кордо-Сысоев — ведущий праздничных мероприятий, способный сделать торжество веселым, интересным, индивидуальным (…) Работаю в паре с диджеем (звук, живой вокал, свет, генератор дыма, лазеры)», — значится на одном из сайтов, предоставляющих услуги ведущих на корпоративы и семейные торжества.

Кордо-Сысоев также снимался в эпизодических ролях в сериалах «Литейный», «Ржавчина», «Трасса» и многих других.