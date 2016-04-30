Санкт-Петербург, 30 апреля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия и и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини одобрили предложения по объединенной политике ЕС в Арктике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Еврокомиссии, приоритетными направлениями работы станут проблемы изменения климата, защита окружающей среды, устойчивое развитие и международное сотрудничество.

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«Безопасная, устойчиво развивающаяся и процветающая Арктика нужна не только четырем миллионам людей, проживающих здесь, в нашем Союзе и остальной ее части. С природоохранной, социокультурной и экономической точек зрения этот регион имеет огромное значение для всех нас, — отметила Федерика Могерини. — Шаги, предпринимаемые сегодня, подчеркивают наши обязательства перед регионом, перед странами и народами, они также свидетельствуют, что регион остается примером конструктивного международного сотрудничества. Потому что Арктика важна еще и с точки зрения региональной и глобальной безопасности, это стратегический компонент нашей внешней политики».

Напомним, с просьбой разработать единую интегрированную политику Евросоюза в Арктике к Еврокомиссии и верховному представителю в 2014-м году обратились европейские законодатели — Европарламент и Совет. Такой документ был необходим, чтобы обеспечить слаженную работу ЕС на арктическом направлении, а также обеспечить финансирование соответствующих программ. В результате, разработчики документа выделили 39 направлений деятельности, на которых сконцентрируется ЕС.

Для борьбы с изменением климата и для защиты окружающей среды ЕС ежегодно будет выделять порядка 20 млн евро в рамках программы Horizon 2020. Предназначенные на 2016-й и 2017-й 40 млн евро пойдут на исследования изменения погоды и климата в северном полушарии, а также на изучение таяния вечной мерзлоты. В рамках ЕС будет разработана единая программа полярных исследований (в рамках инициативы EU-PolarNet), в ней примут участие 22 ведущих специализированных научно-исследовательских института. Кроме того, ЕС намерен добиваться тог, чтобы полярная наука была как можно более интернациональной: доступ к исследовательской инфраструктуре (станции, суда и т.д.) должны иметь все заинтересованные страны, базы данных должны быть открытыми. Кроме этого, ЕС намерен добиваться ратификации всеми подписантами важных для Арктики соглашений, а также разрабатывать новые — например, по прекращению нерегулируемого рыболовства в Северном Ледовитом океане.

Для обеспечения устойчивого развития региона Евросоюз, прежде всего, будет добиваться привлечения средств в Арктику, в том числе, в рамках своих различный инвестиционных программ. Кроме того, предполагается, что благодаря запуску двух спутников — Коперника и Галилео — удастся повысить безопасность судоходства и качество навигации.

Что касается международного сотрудничества в регионе, то Евросоюз намерен взаимодействовать с как можно большим кругом заинтересованных сторон. Особое внимание будет уделяться участию в различных форумах регионального масштаба — Арктическом совете, «Северном измерении», Совете Баренцева/Евроарктического региона.

Напомним, по мнению ЕС Арктический совет должен стать главной площадкой, где на основе консенсуса страны решают все наиболее актуальные вопросы развития Арктики. С 2008-го года Евросоюз претендует на статус постоянного наблюдателя в этой организации, однако до сих пор его заявка не была одобрена.