Москва, 30 апреля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею на своей площадке уступила команде Финляндии в заключительном матче Евротура. Встреча, прошедшая 30 апреля в Москве, завершилась со счетом 2:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе россиян отличились Сергей Мозякин и Антон Белов. У гостей шайбы забросили Ярно Коскиранта, Атте Охтамаа и Теему Пулккинен.

Таким образом, в общей таблице Евротура подопечные Олега Знарка оказались на последней строчке.

Отметим, что 28 апреля матч этих же соперников завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Финляндии.

Еврохоккейтур. Групповой этап. 6-й тур

Россия — Финляндия — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).