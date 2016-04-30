Вашингтон, 30 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Конгресс США поступило предложение о снятии «ограничительных мер» против России, если Москва согласится «вернуть» Крым под контроль властей Украины. Авторами документа, как пишет НТВ, стали демократ Элиот Энгел и республиканец Адам Кизингер.

Кукрыниксы. НАТО за мир и разоружение. 1979

В документе отмечается, что антироссийские санкции США должны действовать до тех пор, пока глава Белого дома не вынесет на рассмотрение Конгресса документ, подтверждающий ряд положений, среди которых — «восстановление суверенитета Украины над Крымом».

Кроме того, Энгел и Кизингер предлагают отвергать любые формы признания самого Крыма, воздушного пространства над полуостровом и его территориальных вод частью РФ.

«Мы снова и снова видим, что нет преград неуважению Владимиром Путиным мирового порядка, в особенности, в случае с Украиной, — отмечает Кизингер. — Для США пришла пора подняться и напомнить, что мы не потерпим российскую агрессию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 90% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.