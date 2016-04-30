Порт-о-Пренс, 30 апреля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В результате серии наводнений на Гаити погибло шесть человек, четыре тысячи домов затоплено. Как сообщает TeleSUR, в стране начался сезон дождей, вызвавших оползни и затопления. Несмотря на это, власти страны еще не приступили к мероприятиям помощи населению. Люди не были и своевременно эвакуированы из опасных районов. Основной причиной отсутствия реальной помощи со стороны властей является то, что Гаити сейчас управляется временным президентом и временным правительством. Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент Гаити Мишель Мартейи выразил неудовольствие действия временно исполняющего обязанности президента страны Жоселерма Привера. И потребовал уважать джентльменские соглашения, которые были достигнуты между ними.

Раден Салех. Наводнение на Яве. 1865-1875

По мнению Мартейи, страна находится под угрозой глубокого кризиса, чего «хотелось бы избежать». Он уверен, что ряд гаитянских политиков «прибегает к трюкам», чтобы помешать проведению второго тура президентских выборов. В результате, «Гаити являет миру печальное зрелище», сообщал ранее TeleSUR

Стихийные бедствия — частое явление на Гаити. мощнейшее землетрясение на Гаити произошло 12 января 2010 года. Погибли 212 тыс. человек, ранения получили более 300 тыс. человек. Были разрушены исторические здания, имеющие национальное и международное значение.