Гавана, 30 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил в ходе официального визита на Остров свободы, что его страна выступает за отмену экономического эмбарго США против Кубы. Он особо отметил, что эта позиция Великобритании носит многолетний характер. Британский министр подчеркнул, что Великобритания «решительно поддерживает» развитие диалога между Кубой и Европейским Союзом. В ходе визита между Кубой и Великобританией было подписано четыре меморандума о сотрудничестве, которые предполагают развитие контактов в энергетике, образовании, культуре, в сфере финансовых и профессиональных услуг, комментирует Prensa Latina.

Mark Scott Johnson from Sydney, Australia Гавана. Куба

Как сообщает Кубинское агентство новостей (ACN), высокого гостя принял глава Кубы Рауль Кастро. Стороны отметили прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях и потенциал, который существует для углубления диалога в областях, представляющих взаимный интерес. И приветствовали подписание договора об урегулировании задолженности Кубы перед Великобританией. .Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья отметил значительный прогресс обмена между Кубой и Великобританией в области культуры, спорта, торговли, туризма и инвестиций. Он также признал, позитивные подвижки в переговорах с Европейским Союзом в направлении подписания соглашения о политическом диалоге и сотрудничества и поблагодарил Великобританию за её вклад в этот процесс, отмечает ACN.