Москва, 30 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации распределило 2,13 млрд рублей шести регионам России на сейсмическую безопасность. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 30 апреля, на официальном сайте правительства.

Shustov Испытание на сейсмостойкость

Сообщается, что 2,13 млрд рублей распределены между Алтаем, Бурятией, Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкессией и Магаданской областью. Эти средства выделены на сейсмоусиление существующих и на строительство новых сейсмостойких объектов.

Субсидии выделены в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».