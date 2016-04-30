Багдад, 30 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в одном из жилых районов города Нахраван в Ираке, расположенного к востоку от Багдада. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает иракский телеканал Alsumaria.

Jim Gordon Взрыв заминированного автомобиля

Сообщается, что в результате теракта погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, более 40 получили ранения.

В Ираке сохраняется напряженная обстановка из-за деятельности террористической группировки «Исламское государство», которая контролирует обширные районы страны. Взрывы в Багдаде и соседних районах происходят практически ежедневно. В терактах постоянно гибнут мирные жители.

Бомба Нахраване была заложена в автомобиле. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.