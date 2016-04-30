Донецк, 30 апреля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой народной республики на Донецком и Мариупольском направлении. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

mil.gov.ua Миномётчик ВСУ

Сообщается, что ВСУ вели обстрел северной и западной окраины Донецка, окрестностей Ясиноватой и Докучаевска, а также сел Стаханка и Коминтерново на юге Донбасса.

По этим территориям было выпущено 75 минометных снарядов калибра 120 миллиметра и 210 минометных снарядов калибра 82 миллиметра.

Наиболее интенсивному обстрелу подвергся ясиноватский блокпост на участке трассы Донецк — Горловка. По блокпосту ВСУ выпустили 51 минометный снаряд калибра 120 миллиметра и 102 миномётных снаряда калибра 82 миллиметра.

Кроме того, по ясиноватскому блокпосту били танки ВСУ.

Наряду с минометами при обстрелах ВСУ использовали гранатометы и стрелковое оружие. В районе ясиноватского блокпоста усилилась снайперская стрельба.

О потерях в вооруженных силах ДНР не сообщается.