Москва, 30 апреля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2015 году заработал 6 млн 481 тысяч рублей, что на 733 тысячи меньше, чем годом ранее, следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных 29 апреля на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Цитата из м/ф [ «Незнайка на Луне.». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1999. Россия Менее, чем годом ранее

Согласно декларации, в собственности столичного градоначальника находится гараж площадью 26,8 квадратных метров, в пользовании — квартира площадью 308,1 квадратных метров. Автомобилей у Сергея Собянина.

Сведений о ближайших родственниках мэра Москвы в опубликованной декларации не содержится.