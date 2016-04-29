Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Традиционное первомайское шествие политических и общественных сил по центру Петербурга на этот раз обойдется без большинства оппозиционеров. Все непарламентские партии либерального толка, а также «Яблоко», получили отказ от Смольного — им запретили шагать с транспарантами по Невскому проспекту, а также не разрешили проводить митинги на центральных площадях.

spb.yabloko.ru «Демократический марш» на Невском проспекте 1 мая 2015 года

«Яблоко» попыталось оспорить отказ в суде, но потерпело поражение. Как считают оппозиционеры, аргумент Смольного о том, что в то же самое время по Невскому проспекту «запланированы другие шествия», не выдерживает критики: как и ранее, друг за другом по проспекту пройдут различные политические и общественные силы, поэтому, чем могла помешать демократическая колонна, остается загадкой.

«Яблочники» уже объявили, что гарантированно не станут устраивать несанкционированных мероприятий. «Мы не собираемся поддаваться на создание каких-то провокаций», — подчеркнул глава петербургского отделения партии Михаил Амосов.

Иного мнения придерживаются в коалиции «Демократический Петербург». Ее оргкомитет ранее заявлял, что рассматривает возможность несанкционированного выхода. «Демпитер» получил аналогичный отказ от Смольного. Оппозиционеры планировали проведение так называемого «Европейского марша» от БКЗ «Октябрьский» по Невскому проспекту — тоже вполне традиционный маршрут. Далее «Демократический Петербург» готов был на компромисс: среди площадок для митинга назывались площадь Искусств, Конюшенная, Исаакиевская, Дворцовая, Сенатская площадь и Александровский сад.

«Как и в первый раз, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в своем отказе в согласовании ссылается на то, что по данному маршруту и на указанных выше площадях в этот день уже согласованы иные мероприятия. Альтернативой Невскому проспекту для демократов власти видят населенный пункт Новоселки на окраине города», — заметили в коалиции.

«Это рядом со свалкой. Нам («Яблоку») предложили Полюстровский парк. То есть нас, видимо, уважают немножко больше», — заметил по этому поводу Михаил Амосов. Действительно, Новоселки — это городская деревня, которая расположена на границе с Ленинградской областью, так что демократам явно указали на их место, и оно, по мнению Смольного, расположено за КАДом.

В итоге, 1 мая от станции метро «Маяковская» прошагают колонны всех остальных парламентских партий, а также Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), к которым, как правило, присоединяются городские власти в лице губернатора Георгия Полтавченко и чиновников Смольного.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России», партия сформирует свою колонну и присоединится к профсоюзам. Сбор — в 10:00 у дома №73 по Невскому проспекту, в 11:00 участники уже выдвинутся в сторону Дворцовой площади. «Мы планируем участие около 10 тысяч человек», — заметили в «Единой России».

Профсоюзы тоже намерены не подкачать. «Не променяй достойную зарплату на помидоры!», — призывает ЛФП петербуржцев, пытаясь привлечь дачников на Невский вместо того, чтобы те отправились заниматься огородничеством на все долгие выходные. Девизом первомайской акции профсоюзов станет: «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!».

Члены КПРФ тоже отметят Первомай вместе с профсоюзами, но уже другими, более близкими партии. По словам депутата Заксобрания Алексея Воронцова, колонна доберется до Исаакиевской площади, где состоится митинг партии и «других патриотических организаций». Лозунги будут очень похожие и касаться будут социального обеспечения, так как «продолжается обнищание населения». Воронцов также попытался объяснить, почему коммунисты не смогли присоединиться к ЛФП и идти одной колонной с единороссами. «Смотря какие профсоюзы. Было бы хорошо, если бы профсоюзы занимали нейтральную позицию и отстаивали права граждан, а не просто шли вместе с правящей партией», — заметил он.

Когда все доберутся до Дворцовой площади, там состоится праздничный концерт, организованный при поддержке городского правительства. Которое, кстати, согласовало еще и шествие колонны «Трезвый Первомай» с участием националистов, а также митинг на Марсовом поле, который проведут скандально известные «Коммунисты Петербурга и области». Заметим, помимо коммунистов на Исаакиевской и единороссов на Дворцовой площадях, петербургские «эсеры» также получили место для митинга на Марсовом поле.

Некоторые, включая активистов «Яблока», связывают запретную реакцию властей с тем, что 1 мая в этом году совпало с православной Пасхой, и народу-де не гоже маршировать с лозунгами в столь светлый праздник — в 13:00 у Казанского собора откроется Пасхальный фестиваль.

Тем более, что активисты ЛГБТ-движения тоже намеревались пройти «гей-парадом» по Невскому 1 мая и тоже получили отказ со ссылкой на запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Напомним, в прошлом году колонна с радужными флагами все же прошла по Невскому вместе с демократами, чем вызвала агрессию со стороны депутата-гееборца Виталия Милонова, который призывал присутствовавших полицейских немедленно повязать участников шествия, так как рядом могли быть дети. Правоохранители тогда не вняли, но, возможно, к сторонникам милоновской позиции прислушались в Смольном спустя год — и решили действовать на опережение.

Заметим, Пасха никак не помешает Ленинградской федерации профсоюзов провести еще один митинг — в Кронштадте, на Якорной площади, прямо перед Морским Никольским собором.

«Жаль, что не пустили демократическую оппозицию. Подобного рода запреты всегда вызывают обратную реакцию. Люди найдут, где пройти», — заметила депутат-«эсер» Марина Шишкина. По словам Бориса Вишневского, вряд ли место, «где выйти», найдут сторонники его партии, но его уже нашли «нацболы»: партия «Другая Россия» получила разрешение от властей сформировать на Первомайском шествии колонну с баннером «Русский мир идет».

«Лимоновцы» собираются у дома №21 по Лиговскому проспекту, шествие завершится митингом на Исаакиевской площади. Активисты выйдут с партийными флагами, символикой Новороссии, ЛНР и ДНР, а также Крыма и Приднестровья. К колонне присоединятся петербургские участники боевых действий в Донбассе. Видимо, это те самые «патриотические силы», о которых говорил коммунист Воронцов.