Санкт-Петербург, 3 мая, 2016, 00:33 — ИА Регнум. 8 и 9 мая, в честь празднования Дня Победы, в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» состоятся показы легендарного фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года. Фильм будет транслироваться на оригинальной 35мм плёнке. Организует показы компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж Михаил Калатозов. 1957. СССР На войне

В основе фильма — пьеса «Вечно живые» советского драматурга и участника Великой Отечественной войны Виктора Розова. «Летят журавли» — история о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Жених девушки Вероники убит на фронте. От отчаяния и безысходности она выходит замуж за его брата, но обрести душевный покой не может.

В фильме взгляд на Великую Отечественную войну был впервые передан с позиции личной трагедии человека. «Весь ужас войны показан в картине с новой стороны, со стороны человека в тылу, человека, который не воевал, мы видим его личные внутренние переживания, его трагедию, а через неё — всю ту катастрофу, которая происходила», — комментирует кинообозреватель ИА REGNUM Наталья Эфендиева.

Картина, теперь считающаяся классической, в свое время стала настоящим прорывом — после «Летят журавли» уже нельзя было снимать, как прежде. «Фильм безусловно знаменит выдающейся кинооператорской работой Сергея Урусевского, до сих пор учебники по операторскому мастерству этот фильм разбирают покадрово, а техники съёмки изучаются во всех известных и достойных киношколах мира», — рассказывает Эфендиева. Оператором были придуманы и сконструированы круговые рельсы, использованные в сцене гибели Бориса. Изобразительное решение фильма стало классикой операторского искусства.

Цитата из к/ф «Летят журавли». реж Михаил Калатозов. 1957. СССР Прощание

Вместе с оператором Сергеем Урусевским — одним из лучших за всю историю советского кино — режиссер Михаил Калатозов формирует экспрессивное, глубокое и личное высказывание о войне, не устаревающее уже почти шестьдесят лет.

«Летят журавли — одна из самых выдающихся картин в истории советского кино. Те, кто интересуется кино, в курсе, а те, кто не интересуется, пусть узнают, что это до сих пор единственная картина, у которой есть «Золотая пальмовая ветвь» Международного Каннского фестиваля. Больше никто не добивался такого успеха», — комментирует Наталья Эфендиева, — «Картина снималась уже зрелыми людьми, однако по своему эмоциональному состоянию, по своему духу она очень молода. Показан порыв, свойственный только молодым людям, он совершенно феноменально запечатлён и визуально, и сюжетно, и благодаря блестящим актёрским работам».

В фильме сыграли Татьяна Самойлова («Анна Каренина» 1967), Алексей Баталов («Москва слезам не верит» 1979), Василий Меркурьев («Верные друзья» 1954), Александр Шворин («Илья Муромец» 1956) и другие.