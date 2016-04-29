Брянск, 29 апреля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Брянская область получит из федерального бюджета 105,6 млн рублей для обеспечения путевками в летние оздоровительные лагеря детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такая сумма прописана в распоряжении правительства России.

Будущие летчики. Александр Дейнека. 1938

Распоряжение было подготовлено Минтруда России.

«Чтобы не допустить сокращения численности детей, охваченных организованными формами отдыха, в соответствии с Планом действий в экономике в 2016 году принято решение выделить 4,6 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на оплату путевок для 200 тыс. детей, проезд этих детей и сопровождающих лиц к местам отдыха и обратно», — говорится в пояснительной записке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года в оздоровительных лагерях отдохнут 63 тысячи детей из Брянской области. Такую цель поставил перед собой региональный департамент образования и науки. При этом летом 2015 года в Брянской области в детских лагерях отдохнули 52,5 тысячи детей. По результатам оздоровительной кампании вопросы к департаменту образования возникли, в частности, у членов брянского отделения ОНФ. Активисты выяснили, что из-за неточностей в заявках департамент переплатил за путевки почти 8 млн рублей. Однако руководитель департамента отказался доработать техническое задание, чтобы сэкономить бюджетные деньги.