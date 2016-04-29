Бишкек, 29 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Визит киргизских силовиков в офис компании «Кумтор Голд Компани» не повлиял на работу рудника «Кумтор». Об этом сообщила пресс-служба компании CenterraGold, комментируя обыск, проведенный сотрудниками Генпрокуратуры Киргизии в офисе дочерней компании.

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В распространенном заявлении представители канадской компании, ведущей разработку крупнейшего золотоносного рудника в Киргизии, опровергают обвинения в «якобы имевших место финансовых нарушениях» и утверждают, что «выплата внутрикорпоративных дивидендов была осуществлена в соответствии с соглашениями 2009 года, регулирующими деятельность по проекту «Кумтор», и всеми применимыми законами Киргизии».

При этом компания отмечает, что у нее «нет гарантий того, что компания сможет успешно разрешить отдельные или все возникшие вопросы по проекту «Кумтор». Нет также гарантий того, что какие-либо переговоры между правительством и «Центеррой» в итоге приведут к взаимоприемлемому решению». Компания не исключает возможности того, что, не придя к консенсусу, правительство Киргизии может денонсировать соглашения по проекту «Кумтор».

В случае, если спорные вопросы не будут решены в ходе переговоров, они могут стать предметом разбирательств в международном арбитражном суде.

«Неспособность успешно урегулировать все вопросы окажет существенное негативное влияние на будущие денежные потоки, доходы, производственные результаты и финансовое положение Компании», — подчеркивает крупнейший золотодобытчик Киргизии.

ЗАО «Кумтор Голд Компани», ведущая разработку крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения «Кумтор», является «дочкой» канадской компании Centerra Gold. Ей принадлежит 100% «Кумтор Голд Компани». В свою очередь треть акций Centerra принадлежит Киргизии. С начала работ в 1997 году по конец 2015 года на руднике «Кумтор» было добыто более 10,4 миллионов унций золота. За весь период работы выплаты в киргизский бюджет превысили 2,9 миллиарда долларов. Кумтор является одним из стратегических предприятий республики. Более 50% валютной выручки страны формируется за счет экспорта золота, добытого на руднике.