Воронеж, 29 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. 9 млн 990 тыс. 784,46 рублей составил доход губернатора Воронежской области Алексея Гордеева за 2015 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

В собственности главы региона — квартира площадью 127 кв.м., гараж площадью 31,4 кв.м., а также три легковых автомобиля — ГАЗ-М20 «Победа», М-403 «Москвич» и ГАЗ-69А.

Супруга губернатора за прошлый год заработала 1 млн 587 тыс. 718, рублей. В собственности супруги главы региона три земельных участка площадью 2500, 5000 и 12 тыс. 500 кв. метров, квартира в 252,7 кв.м., а также два машиноместа. Все имущество супругов находится в России.

Отметим, что по сравнению с 2014 годом доход губернатора несколько сократился — тогда он заработал 10,5 млн рублей, в 2013 году доход главы региона составил 7,7 млн рублей. А вот доход его супруги вырос вдвое — в 2014 году она задекларировала доход в 797,4 тыс. руб.