Астана, 29 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел смотр комплексных антитеррористических учений «Кайсар-2016», которые прошли в Алма-Атинской области, сообщает сегодня, 29 апреля, пресс-служба Акорды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

В учениях были задействованы силы и средства подразделений специального назначения «Қалқан» Службы государственной охраны, «Бүркіт» Национальной гвардии, «Сұңқар» Министерства внутренних дел, «Арыстан» Комитета национальной безопасности, «Арлан» Департамента внутренних дел Алма-Аты и Главного разведывательного управления Министерства обороны.

В ходе учения военные отрабатывали действия подразделений спецназна при антитеррористических операциях.

Нурсултан Назарбаев обратился к участникам учений с речью, в которой отметил наличие внешних угроз, напомнив о «последних событиях в мире и регионе, терактах в разных частях света, военных действиях на Ближнем Востоке».

Кроме того, глава государства напомнил, что задача военнослужащих — оберегать спокойствие, мир и согласие в стране.

«Вы — наследники славных героических традиций старших поколений. Родина доверила вам дело особой важности — зорко стоять на страже интересов государства, быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности Республики Казахстан. Это требует не только высокой выучки, но и самоотверженности, искреннего патриотизма», — сказал президент.

Отметим, что сегодня, в день пребывания главы государства в Алма-Атинской области, в самой Алма-Ате должна была состояться пресс-конференция с участием гражданских активистов, национал-патриотов и национал-популистов. Тема мероприятия была заявлена как подача заявки на проведение 7 мая общенационального мирного собрания «Защитим землю — Сохраним родной язык!» на площади Республики. Пресс-конференция не состоялась по той причине, что ее инициаторов задержали полицейские.

Ранее протестные выступления прошли в Атырау, Актюбинске, Семипалатинске и Актау. В соцсетях распространяется информация о готовящемся митинге в Астане.

По мнению политолога Марата Шибутова, власть уже отошла от первоначального шока и новых митингов уже не допустит.