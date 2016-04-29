Москва, 29 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Хоккеист столичного ЦСКА Александр Радулов извинился перед тренерским штабом национальной хоккейной сборной и главным тренером Олегом Знарком, и прибыл в расположение сборной для подготовки к чемпионату мира. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг, сообщает пресс-служба ФХР.

s.yume Александр Радулов

Напомним, Радулов 24 апреля не прибыл в Новогорск, где сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщалось, что на такой шаг Радулов пошел из-за ссоры со Знарком.

Однако, 28 апреля, Радулов встретился со Знарком и объяснил ему свою позицию, причины опоздания в сборную извинился перед тренерским штабом. Знарок разрешил Радулову присоединиться к команде.

«Еще раз повторю — правила, касающиеся явки игрока в расположение сборной, едины для всех, а наша команда — сплоченный коллектив, живущий по одному расписанию, несущий общую ответственность за результат», — заявил Ротенберг.