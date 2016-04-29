Симферополь, 29 апреля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Крыму в суд направлено уголовное дело в отношении одного из членов ОПГ наркоторговцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСКН Крыма 29 апреля.

Цитата из к/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. CCCР Охотники за опиумом

Обвиняемый входил в состав преступного синдиката, действовавшего в Крыму в течение трех лет. Мужчина дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием и судом.

Как сообщается, по делу проходят 11 жителей Республики Крым, которые создали хорошо организованную систему торговли наркотиками. Члены банды были задержаны в течение 2015 года, в разных районах полуострова. Большинство задержаний были произведены при «контрольной закупке».

Организатор преступной группы — 44-летний житель Бахчисарайского района, был задержан в начале 2015 года. Известно, что он (как и некоторые из его подельников) уже имеет уголовное прошлое. Деньги, которые преступники получали от продажи наркотиков, «отмывались» — речь идет о сумме в пять миллионов рублей только по последним совершенным преступлениям.

Организатору группы и ее участникам вменяется более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные дела в отношении остальных членов ОПГ ФСКН обещает направить в суд до конца весны.

Как добавили в пресс-службе, за все предыдущие годы уголовных дел подобного рода и такого масштаба в Республике Крым еще не было.