Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Результаты предстоящих выборов в Государственную Думу и парламенты регионов определят направление развития России на перспективу. Об этом сегодня, 29 апреля, президент Владимир Путин заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин голосует

«Безусловно их результаты определят вектор развития страны на ближайшие годы», — сказал Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в единый день голосования, 18 сентября, граждане будут избирать не только Госдуму, но и депутатов 38 законодательных собраний субъектов Федерации. Таким образом, по его словам, обновится состав не только федерального парламента, но и практически половина региональных парламентов.

«При этом важно обеспечить преемственность в нормотворческой работе. Это касается и Государственной Думы, и региональных Законодательных собраний», — отметил он.

«Важно, чтобы эта кампания прошла без нарушений и в абсолютно конкурентной, справедливой и честной борьбе», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что «это залог доверия со стороны граждан к избираемым органам власти, основа легитимности этих органов власти».