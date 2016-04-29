Варшава, 29 апреля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши объяснило отказ властей свой страны пропустить российских мотоциклистов — участников мотопробега, посвященного 71-й годовщине Победы. Соответствующее заявление распространила сегодня, 29 апреля, пресс-служба польского МИД.

Дорога на Берлин. 1945

Сообщается, что официальная Варшава запретила российским мотоциклистам совершить мотопробег по польской территории из-за опасения нарушениям ими общественного порядка.

Ранее пресс-секретарь посольства Польши в Москве Бартош Чихоцкий заявил, что Польша не пропустит на свою территорию участников российского клуба «Ночные волки», которые организовали мотопробег.

МИД РФ заявил, что расценивает данный запрет как циничный и злонамеренный жест, который направлен на ухудшение российско-польских отношений. На Смоленскую площадь была вызвана посол Польши в РФ Катажина Пелчинская-Наленч, ей заявлен решительный протест.

Стоит отметить, что в прошлом году Варшава приняла ровно такое же решение. Тогда российским байкерам не удалось проехать от Москвы до Берлина.